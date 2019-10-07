МВД Башкирии проверяет обстоятельства драки с участием полицейских, которая произошла в ночь на 6 октября в Стерлитамаке. По информации портала «Проуфу», инцидент произошел в местном травмпункте, куда с травмами были доставлены два посетителя ночного клуба «Большой». Когда пострадавшие ожидали приема врача, в травмпункт влетели семь или восемь человек, в том числе полицейские, и начали их избивать, отмечает издание. Они даже выбили дверь операционной, куда был помещен один из потерпевших.

Сотрудники травмпункта с помощью тревожной кнопки вызвали полицию, но прибывшая на место группа быстрого реагирования не остановила налетчиков — драка продолжилась.

5 октября, напоминает «Проуфу», профессиональный праздник отмечали сотрудники уголовного розыска. Перед этим МВД Башкирии принимало приказ об ограничении выдачи представителям этого подразделения табельного оружия и служебных автомобилей.

Ирина Самойлова