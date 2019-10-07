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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В минздраве Оренбуржья произошли кадровые перестановки

Сменились исполняющие обязанности первого заместителя министра и замминистра здравоохранения Оренбургской области по организации лечебно-профилактической помощи. Соответствующие посты покинули Александр Криволапов и Галина Зольникова. Об этом сообщает правительство Оренбургской области

Во вторник к исполнению обязанностей первого заместителя министра здравоохранения региона приступит Станислав Кустовский. Тогда же Андрей Шатилова начнет работать в качестве исполняющего обязанности заместителя областного министра здравоохранения по организации лечебно-профилактической помощи населению.

Георгий Портнов


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