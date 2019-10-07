Челябинский электрометаллургический комбинат вышел на рынок хромовых руд

Головное предприятие холдинга «Урало-Сибирская металлургическая компания» — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» впервые в истории ферросплавной промышленности России заключило контракт на продажу хромовых руд собственного производства. За последнее десятилетие предприятию удалось за счет интенсивного развития крупных месторождений хромитов в Ямало-Ненецком округе и Пермском крае добиться полного самообеспечения сырьем для производства феррохрома, а также увеличить базу настолько, насколько необходимо для выхода на российский рынок поставок этого вида руды. Ранее ферросплавные заводы и другие предприятия, использующие хромовое сырье, практически полностью зависели от поставок из-за рубежа. Первым покупателем российской руды стало АО «Новотроицкий завод хромовых соединений». Вместе с экономическим развитием компания приносит в территории присутствия положительные изменения в социальной сфере.



АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК, входит в холдинг «Урало-Сибирская металлургическая компания») вышло на рынок поставок хромовых руд. Впервые в истории российской ферросплавной промышленности компания заключила договор на продажу хромового сырья собственного производства. Первым покупателем стало АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (Оренбургская область). Контракт был подписан в августе 2019 года, первая поставка уже выполнена. Это стало возможным благодаря крупным инвестициям челябинской компании в разработку российских месторождений хромитов — порядка 7 млрд руб. — и переходу на полное самообеспечение этим видом сырья. За 15 лет с момента приобретения первого горнодобывающего предприятия добыча хромовых руд увеличилась более чем в 2,5 раза, свыше 800 тыс. т. в год. Общий ресурсный потенциал по всем месторождениям составляет около 28 млн т.

История вопроса

ЧЭМК является первым ферросплавным заводом и одним из первых предприятий тяжелой промышленности, построенным в СССР: пущен в работу в 1931 году. До этого ферросплавы, необходимые для придания различным маркам стали определенных свойств, покупались за границей. Открытие производства в Челябинске позволило на тот момент удовлетворить потребность страны в качественной стали. Впоследствии в СССР было построено еще девять ферросплавных заводов. После распада Советского Союза многие предприятия оказались за границей — в Казахстане, Украине, Грузии. В России (на Урале и в Сибири) остались заводы, которые специализировались на выпуске феррохрома, ферросилиция, силикокальция. Производители марганцевых сплавов остались в бывших союзных республиках. Кроме того, возникли проблемы с сырьем: традиционные поставщики от своих обязательств отказались. Хроморудной базой уральских ферросплавных заводов — ЧЭМК и Серовского завода ферросплавов — традиционно был Казахстан. В результате после распада СССР на челябинском заводе пришлось приостановить половину производства. Затем сырье приобреталось в Индии, Турции, ЮАР и других странах дальнего зарубежья. Впоследствии удалось достичь договоренности с казахскими добытчиками хромитов на поставку руды. Срок договоренности истекает весной 2020 года.

В России месторождения хромовых руд практически не развивались. Разведанных месторождений немного, часть из них очень маленькие, а крупные практически не разрабатывались из-за труднодоступности, например, расположения на Полярном Урале или низкого содержания хрома, как в Пермском крае. По данным Минпромторга России, на государственном балансе полезных ископаемых стоят 22 месторождения хромитов с суммарными балансовыми запасами 52,4 млн т, или 2% мировых запасов. При этом доля ЧЭМК в российском импорте хромовой руды составляла 60% от общего объема. Чтобы избавиться от сырьевой зависимости, Челябинский электрометаллургический комбинат 15 лет назад начал активно развивать направление по добыче полезных ископаемых.

Челябинский электрометаллургический комбинат — это ведущее предприятие холдинга «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК, принадлежит бизнесменам Юрию Антипову и Александру Аристову), флагман российской ферросплавной промышленности и один из крупнейших производителей в мире. На долю ЧЭМК приходится более 50% российского производства ферросплавов, около 2,5% — мирового. Ферросплавы выплавляются в 38 электродуговых печах мощностью от 5 до 33 МВА. Численность работников — более 7 тыс. человек. Ежегодно предприятие способно выпускать до 750 тыс. т всего спектра ферросплавной продукции — 120 наименований ферросплавов и лигатур. По разнообразию сортамента комбинат является одним из мировых лидеров отрасли. Потребителями продукции ЧЭМК являются крупнейшие российские металлургические предприятия — Магнитогорский, Челябинский, Новолипецкий, Нижнетагильский, Западно-Сибирский металлургические комбинаты и другие. Более половины выпускаемой продукции экспортируется в десятки стран по всему миру. В 2018 году выручка АО «ЧЭМК» составила 60 млрд руб. Помимо АО «ЧЭМК», в холдинг входят еще три ферросплавных завода: один на Урале — АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), два в Кемеровской области — АО «Кузнецкие ферросплавы» и Юргинский ферросплавный завод. Развитием сырьевой базы УСМК занимается ряд горнодобывающих предприятий. Подразделение АО «ЧЭМК “Конгор-Хром”» и АО «Сарановская шахта “Рудная”» добывают хромовую руду. Предприятие «Антоновское рудоуправление» в Кемеровской области (Анжеро-Судженск) разрабатывает крупнейшие в России залежи кварцитов и обеспечивает сырьем для производства ферросилиция ЧЭМК и заводы в Сибири. «Марсятское рудоуправление» в Свердловской области занимается разработкой Самского месторождения флюсовых известняков и их переработкой на Самской дробильно-сортировочно-промывочной фабрике, обеспечивая сырьем Серовский завод ферросплавов и ЧЭМК. Кроме того, в Челябинской области находится еще одно крупное обогатительное подразделение холдинга — Златоустовский агломерационный цех, где обогащается руда с «Конгор-Хрома». УСМК также владеет лицензией на разработку месторождения марганцевых руд в Республике Коми («Марганец Коми», Инта). В случае необходимости холдинг начнет добычу сырья для производства ферромарганца, которое пока полностью завозится из-за границы.

На пути к импортозамещению

В 2004 году АО «ЧЭМК» приобрело лицензию на разработку месторождения хромитов в пределах горного массива Рай-Из рядом с поселком Харп, недалеко от Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, где началась добыча руды открытым способом обособленным структурным подразделением АО «ЧЭМК» «Горно-добывающее управление» («Конгор-Хром»). Численность работников до 700 человек. По своему потенциалу массив Рай-Из является крупнейшим в России объектом по запасам хромитовых руд, общие ресурсы которого по разным источникам оцениваются от 77 млн до 140 млн т. Сегодня «Конгор-Хром» ведет работы на месторождении «Центральное». Объем добычи составляет до 360 тыс. т ежегодно. В перспективе планируется освоение открытым способом других месторождений Рай-Из — «Енгайское 3», «214», группы месторождений Южного рудного поля («Центральное 2», «Рыбий хвост», «Полошерстное 1»). Продолжатся разведочные работы на юго-западной площади массива, где планируется вовлечь в разработку открытым способом четыре-пять месторождений, после чего производительность рудника возрастет до 500 тыс. т в год. С целью повышения эффективности работы обогатительного комплекса планируется внедрение новых технологий.

«С 2004 года началась замена казахских хромовых руд нашими российскими. Сначала мы использовали небольшой процент этих руд, потом он постепенно увеличивался. И на сегодняшний день с покупкой АО “Серовский завод ферросплавов” и Сарановского хромового месторождения, которое усиленными темпами развивается, мы добились того, что не только полностью пришли к импортозамещению хромитов, но даже получили возможность продавать эту руду ферросплавным заводам Российской Федерации и другим предприятиям, использующим хром. Я считаю, что это эпохальное событие для нашей страны»,— говорит генеральный директор АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Павел Ходоровский.

Первый контракт на поставку концентрата хромовой руды с Харповского месторождения в истории комбината и ферросплавной промышленности России был подписан в августе этого года с АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (НЗХС). Договор действует до апреля 2020 года, на первом этапе предусмотрена равномерная поставка 45 тыс. т концентрата с сентября по декабрь 2019 года. Первая партия уже отгружена и оплачена.

АО «Новотроицкий завод хромовых соединений», расположенный в Оренбургской области, ведет свою работу с 1963 года и является ведущим российским производителем металлического хрома (до 20% от объема, потребляемого в России). Также выпускает биохромат натрия, ангидрид хрома, окиси хрома пигментную и металлургическую, металлический хром, натрий сернокислый, лакокрасочные материалы. Продукция предприятия применяется в таких отраслях промышленности, как текстильная, кожевенная, целлюлозно-бумажная, стекольная, лакокрасочная, химическая промышленности, производство синтетических моющих средств, а также машиностроение, судостроение, авиастроение и металлургия. На предприятии работают более 1400 жителей Восточного Оренбуржья. «НЗХС» относится к крупнейшим участникам внешнеторговой деятельности Оренбуржья, поставляя на экспорт бихромат натрия, окись хрома и хром металлический. Руду предприятие импортирует. Кроме того, на производственных мощностях АО «НХЗС» осуществляет деятельность ООО «НСплав», которое производит инновационную продукцию: дегазированный алюминотермический хром в виде таблеток до 240 т в год.

Помимо Полярного Урала, ЧЭМК ведет интенсивное развитие сырьевой базы в Пермском крае. В 2015 году предприятие приобрело крупные месторождения в окрестностях поселка Сараны Горнозаводского городского округа — Центральное и Южно-Сарановское, вместе с действующим горнодобывающим предприятием — шахта «Рудная», которая работает с 1957 года. Однако руды там специфические: содержание хрома составляет около 37% при норме для производства феррохрома 48–50%. Объем добычи шахты «Рудная» составляет порядка 450 тыс. т в год. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию подземного рудника Южно-Сарановского месторождения с производительностью 350 тыс. т в год. Разведанные запасы месторождения составляют порядка 10 млн т хромитов. По оценке экспертов, общий перспективный объем запасов руды составляет около 15 млн т. Таких запасов хватит как минимум на 30 лет работы предприятий холдинга УСМК.

«Несмотря на то, что мы купили действующее предприятие с обогатительным комплексом, была построена уже вторая обогатительная фабрика с современным оборудованием. Этот комплекс обогащает полезные ископаемые мелкой фракции размером не более 10 мм. Порода здесь проходит очистку, обогащается и становится хромитовой рудой. Процесс полностью автоматизирован. Через полгода будет запущена третья фабрика для дообогащения руды, которая раньше шла в отходы. Таким образом, будет создан полный технологический цикл для обогащения местной руды, что даст мощный толчок для развития хромовой сырьевой базы на Урале»,— подчеркивает господин Ходоровский. После ввода в эксплуатацию третьей фабрики, на которой будет создано 200 новых рабочих мест, общее число работников шахты «Рудная» составит порядка 1,3 тыс. человек. Строительство планируется завершить в 2020 году, а к 2021 году выйти на проектную мощность. Общий объем инвестиций в строительство третьей фабрики составит порядка 720 млн руб. Ожидается, что объемы производства вырастут в 1,5 раза. Сейчас старая фабрика ежемесячно производит более 30 тыс. т продукции в месяц, еще около 10 тыс. т — вторая, введенная в эксплуатацию в 2018 году.

Хромиты, добываемые на Сарановском месторождении, несмотря на низкое содержание хрома, пользуются спросом на мировом рынке — существует целая ниша производителей, заинтересованных именно в таком сырье. Более того, такая руда пригодна для изготовления огнеупоров на Саткинском комбинате группы «Магнезит». В настоящее время ЧЭМК ведет переговоры с предприятием по поставкам сырья в обмен на огнеупоры, необходимые электрометаллургам. Специалисты «Магнезита» уже запустили цикл экспериментов по исследованию сарановской руды. Сегодня они закупают хромовое сырье в Южно-Африканской Республике.

Группа «Магнезит» — крупнейший в России производитель огнеупорных материалов, является интегрированной компанией, обеспечивающей полный цикл производства и реализации огнеупорной продукции (более тысячи наименований), а также инновационные инжиниринговые решения и комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов. В производственную структуру входят 16 предприятий в России (Челябинская область и Красноярский край), Китае, Словакии, Польше, Германии и Казахстане. Саткинский комбинат «Магнезит» занимается добычей и первичной переработкой (дроблением) собственного сырья, а также производит формованные и неформованные огнеупоры на основе магнезиального сырья. Продукция группы применяется для любых типов тепловых агрегатов металлургической, цементной, стекольной промышленности, нефтепереработки и строительных материалов.

Социальное развитие

В территориях, где работают предприятия холдинга УСМК, вместе с экономическим развитием происходят значимые изменения в социальной сфере.

Так, Челябинский электрометаллургический комбинат направил на социальные нужды Приуральского района, где в поселке Харп расположен горнодобывающий комплекс «Конгор-Хром», более 85 млн руб. Между администрацией Приуральского района ЯНАО и руководством ЧЭМК подписываются ежегодные соглашения, один из основных пунктов которых участие компании в реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципалитета.

В конце сентября в еще одной территории присутствия ЧЭМК — в Саранах побывал губернатор Пермского края Максим Решетников и положительно оценил развитие шахтерского поселка. АО «Сарановская шахта “Рудная”» является градообразующим предприятием населенного пункта, там работают почти все трудоспособные сарановцы, а также жители окрестных поселков Чусовского и Гремячинского районов Пермского края. Сегодня шахта вкладывает крупные инвестиции не только в производство, но и в развитие поселка. Так, усилиями предприятия активно газифицируется жилой сектор. В рамках жилищной программы АО «Сарановская шахта “Рудная”» планируется построить шесть многоквартирных домов. Кроме того, предприятие намерено возвести новую школу с детским садом, рассчитанную на 160–170 учеников и 40 дошкольников. Строительство учебного заведения начнется в 2020 году. По словам министра образования края Раисы Кассиной, в Прикамье это уникальный случай, когда частное предприятие по своей инициативе берется строить объекты социальной сферы. Во время сентябрьского визита губернатор поручил министерству образования вместе с предприятием проработать проект образовательного учреждения, исходя из потребностей жителей и удобства расположения.

Кроме того, АО «Сарановская шахта “Рудная”» провело большую работу по модернизации коммунальной инфраструктуры поселка. Из-за критического износа сетей — около 80%, в январе 2018 года в Саранах из-за отключения электроснабжения остановилась котельная, как следствие, разморозилась теплотрасса и отключилось центральное теплоснабжение. Без тепла посреди зимы остались более 400 человек, закрылись детсад и школа. После аварии АО «ЧЭМК» направило порядка 27 млн руб. в решение проблемы теплоснабжения. На эти средства были полностью отремонтированы теплотрассы и модернизирована котельная, благодаря чему удалось получить 40%-ную экономию энергоресурса — газа.

Сегодня Челябинский электрометаллургический комбинат, благодаря интенсивному развитию направления по созданию собственной хроморудной базы, не только добился полного импортозамещения этого вида сырья для собственных нужд, но и создал базу для перехода всех российских производителей феррохрома исключительно на отечественную руду. В перспективе предприятие может составить конкуренцию поставщикам хромитов на мировом рынке.