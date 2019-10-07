Топ-10 прямых диванов для сна 2019

В условиях современной жизни далеко не у каждой семьи есть возможность для размещения отдельного спального места и отдельного дивана для отдыха в гостиной. Как правило, мебель в гостиной сочетает в себе обе эти функции. Предлагаем рассмотреть рейтинг диванов для сна, который составлен на базе мнений и отзывов потребителей, оставленных ими на интернет-сайтах. Корреспонденты редакции Просон.инфо лично обошли мебельные салоны и ознакомились с наиболее популярными в России моделями прямых диванов.



Статья не является коммерческой, не претендует на полную объективность и подготовлена с единственной целью – помочь потребителям сориентироваться в большом многообразии диванов, представленных на рынке в конце 2019 года.

1 место

Диван MOON064, изготовитель - ФабрикаMOON

Новинка, представленная в этом году, продолжает ряд востребованных моделей с механизмом «аккордеон» – 011, 016 и т.д. И все-таки диван MOON 064 вызвал большой интерес у покупателей. Во многом, благодаря проработанному спальному месту со сверхкомфортным 17-ти сантиметровым матрасом, внутри которого «сэндвич» из инновационной пены Elax и слоя ППУ с «эффектом памяти». Материал повторяет контуры и форму тела, давая поддержку на протяжении ночного отдыха.

Основа дивана – металлический каркас, на котором надежно закреплены пружинные «змейки». Помимо наполнителя из пены Elax, производитель диванов предлагает стандартную комплектацию – изделие на основе блока из независимых пружин. Выбор варианта наполнения остается за клиентом.

Универсальный дизайн изделия позволяет вписать диван практически в любой интерьер.

Плюсы:

Дизайн;

Полноценное ровное спальное место;

Комфортный матрас на основе премиальной пены Elax;

Ортопедический или анатомический эффект (на выбор клиента);

Возможность выбирать ширину дивана и размер спального места;

Надежная фурнитура

Минусы

Высокая цена;

2 место

Диван ПАЛЕРМО, изготовитель - Фабрика Мирлачева

Изделие повышенного комфорта с механизмом раскладки «тик-так», в быту «еврокнижка». Это отличный классический прямой диван от известного ижевского производителя. Выглядит современно и элегантно, так как внешний чехол простеган в виде узора из больших квадратов.

Плюсы

Каркас дивана – брус хвойных пород, березовая фанера;

Вместительный бельевой ящик;

Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок);

Надежный механизм трансформации с петлей для комфортного открывания;

Набивные съемные подспинные подушки, обеспечивающие максимальный комфорт;

Минусы

В разложенном состоянии между двумя половинами дивана появляется выемка.

3 место

Диван Бергамо, изготовитель - фабрикаArdoni

Диван Бергамо объединяет в себе изысканность модерна и простоту и функциональность современного изделия. Отличается комфортной и глубокой посадкой, которую дополняет высокая подспинная подушкой с декоративным валиком, поддерживающим шею. Мягкие изогнутые подлокотники, которые делают изделие домашним и уютным – особая деталь. Диван Бергамо имеет механизм трансформации "Венеция 2+"(тройное раскладывание), благодаря чему получить просторное спальное место очень легко.

Плюсы

Гарантия на механизм трансформации - 10 лет;

Повышенный комфорт.

Минусы

Спальное место состоит из нескольких частей.

4 место

Диван Зимняя Венеция, изготовитель - фабрикаAnderssen

Элегантная модель Зимняя Венеция – прекрасное сочетание утонченного стиля и комфорта. Изысканный декор в сочетании с лучшими материалами и строгим контролем качества делают диван целым произведением мебельного искусства. Механизм «еврософа» позволяет получить не только комфортное место для отдыха, но и самостоятельную кровать.

Плюсы

Комфортное ортопедическое спальное место;

Надежный механизм трансформации;

Мягкие высокие подушки для спины;

Удобные бельевые ящики;

Качественный высокоэластичный ППУ в основе матраса.

Минусы

Место для сидения неглубокое, средней жесткости.

5 место

Диван Аргус, изготовитель - Фабрика "Сокруз"

Хороший вариант и для сна, и для отдыха сидя, так как при раскладывании Вы получаете ровное место с ортопедическими свойствами. Модный дизайн дивана прекрасно сочетается с механизмом «тик-так». На выбор потребителя есть несколько вариантов основания изделия: металлическая сетка или ортопедические латы.

Плюсы

Комфортное ортопедическое спальное место;

Стильный дизайн;

2 варианта основания – латы или металлическая сетка, на выбор клиента;

Легко раскладывается;

Доступная цена.

Минусы

Небольшое количество точек продаж.

6 место

Диван-кровать Бенедикт, изготовитель - фабрика Anderssen

Модель Бенедикт представляет собой и диван, и кровать, которые по-своему превосходно выполняют свои функции. Причина столь удачного симбиоза - использование механизма «шагающая еврокнижка». Всё, что надо сделать для раскладывания – потянуть сиденье и повернуть спинку на появившееся свободное место. Вы можете быть спокойны за сохранение внешнего вида и целостности пола, так как сиденье не выезжает наружу, а именно «перешагивает», останавливаясь в требуемом положении. Одно из основных достоинств модели - спальное место получается идеально ровным.

Плюсы

Ровное комфортное спальное место;

Большой ящик для хранения белья;

Комфортная посадка;

Минусы

Высокая стоимость.

7 место

Диван MOON007, изготовитель - ФабрикаMOON

Этот диван с механизмом «еврокнижка» создан для комфортного отдыха. За счет увеличенной глубины посадки сидений, изделие создает чувство защищенности и спокойствия. Восемь подушек с наполнителем из мягких полиэфирных волокон позволяют творчески отнестись к созданию комфорта и изменять глубину и наклон сидений. Подлокотники широкие, на них можно разместить личные вещи. С помощью дополнительных накладок из металла они легко трансформируются в столики. Спальное место получается ровным и просторным, а топпер и наматрасник придают ему еще больший комфорт в эксплуатации.

Плюсы

Комфортное полноценное спальное место;

2 размера спального места - в сложенном состоянии 100х205 см, в разложенном – 160х200см;

Вместительное место для хранения спальных принадлежностей;

Подушки позволяют менять глубину и наклон сидений;

Минусы

Высокая стоимость.

8 место

Диван Амстердам, изготовитель - фабрика «Цвет диванов»

Прямой диван с механизмом «тик-так» (модификация «еврокнижки») легко трансформируется и не портит пол. Каркас выполнен из прочного металла, за счет которого изделие имеет длительный срок эксплуатации. Материал обивки сидений – рогожка; подлокотники оформлены стильной искусственной кожей. Спальное место обеспечивает позвоночнику комфортную поддержку и не проминается под весом тела.

Плюсы

Комфортное спальное место;

Цена;

Прочный каркас.

Минусы

Обивка диванов выполнена из ткани эконом-класса.

9 место

Диван-кровать БЕДИНГЕ РЕСМУ, изготовитель - IKEA

Бюджетный вариант дивана с удобным спальным местом и механизмом трансформации «клик-клак», который сочетает в себе шведское качество и русскую любовь к комфорту. Прекрасно впишется в интерьер небольшой квартиры за счет сдержанного и минималистичного «скандинавского» дизайна. Изделие имеет съемные чехлы, за которыми просто и приятно ухаживать.

Плюсы

Комфортное большое ортопедическое спальное место;

Бюджетный вариант;

Отличное качество сборки;

Механизм трансформации позволяет легко разобрать диван;

Чехлы легко стирать;

Большое пространство под диваном;

Возможность приобретения ящика для хранения белья.

Минусы

Чехол можно приобрести только вместе с матрасом;

Отсутствие боковых подлокотников.

10 место

Диван Фостер, изготовитель - фабрика «Мебель холдинг»

Несомненные преимущества диванов серии «Фостер» от фабрики «Мебель Холдинг» - прочная и удобная конструкция, надежный механизм трансформации и разнообразие выбора подлокотников (более 9 вариаций). Актуальный дизайн и доступная цена позволяют модели занять свое место в данном рейтинге.

Плюсы

Комфортное полноценное спальное место;

Простой и надежный механизм трансформации;

Наличие ящика для постельного белья;

Современный дизайн;

Доступная цена.

Минусы

При раскладывании дивана для сна требуется дополнительное место для хранения диванных подушек.

В рейтинг ТОП-10 прямых диванов для сна включены многофункциональные модели, которые подойдут и для отдыха с семьей, и для полноценного ночного сна. Конструкции от известных фабрик и компаний легко впишутся даже в небольшие квартиры и будут радовать Вас внешним видом и комфортом долгие годы.