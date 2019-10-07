Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%

По данным экспертов «Авито» на конец третьего квартала этого года среднемесячная зарплата в Ростове составила 36,8 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито». Этот показатель на 7% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди 23 крупнейших российских городов по уровню зарплат лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жители Москвы в среднем получают 58,7 тыс. руб., а петербуржцы – в среднем 48, 5 руб. При этом Москва также лидирует по уровню годовой динамики – за год зарплаты в городе выросли на 15%.

За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39,9 тыс. руб., в Новосибирске – 38,6 тыс. руб., в Краснодаре – 38, 2 тыс. руб. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 тыс. руб.

Среди соискателей наибольший интерес вызвали вакансии из сфер «транспорт и логистика», «производство, сырье, с/х», «продажи», «без опыта и студенты», «строительство».

Самой высокооплачиваемой сферой в стране из пяти самых популярных оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 47,5 тыс. руб. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 39, 6 руб. Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.

Дарья Голякова