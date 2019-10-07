Против главы управления образования в Казани возбудили уголовное дело

В Казани глава управления образования Ильнар Хидиятов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии Казани, в связи со следственными действиями его отстранили от работы, после чего он написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято. В мэрии проводится комплексная служебная проверка. Вину Ильнар Хидиятов отрицает.

По неофициальным данным, господин Хидиятов пока не задержан. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ). В СКР не опровергают эту информацию, но официальных комментариев пока не дают.

Обязанности главы управления образования Казани в данный момент исполняет Светлана Захарова.

"Ъ-Казань"