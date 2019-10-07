Магнитогорск опередил Челябинск по среднему размеру зарплат

Магнитогорск в первом полугодии 2019 года стал лидером среди городов Челябинской области по уровню зарплат. В среднем жители Магнитогорска зарабатывают 39,8 тыс. руб. Это на 2,6 тыс. руб. больше, чем в Челябинске. Такие данные получены в результате исследования «РИА Рейтинг».

Также в Магнитогорске оказалось выше соотношение средней заработной платы к стоимости потребительской корзины: средние доходы жителей в 2,4 раза превышают минимальные расходы на продукты и одежду. В Челябинской области – в 2,2 раза.

В соседнем с Челябинском Екатеринбурге средняя зарплата в первом полугодии 2019 года составляла 46,2 тыс. руб. Это в 2,3 раза больше, чем стоимость потребительской корзины. В Кургане жители в среднем зарабатывают 30,6 тыс. руб., эта сумма в 2 раза превышает минимальные расходы на стандартный потребительский набор.