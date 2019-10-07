Краевое министерство энергетики снизило тарифы на тепловую энергию на 5%

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края пересмотрело тарифы Пермской сетевой компании (ПСК) на тепловую энергию. Об этом сообщает юрист ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Виталий Степанов на своей странице в Facebook. По его словам, министерство снизило тарифы ПСК, действовавшие с 1 октября до 31 декабря 2018 года и обжалованные в судебном порядке. Как отмечает господин Степанов, в результате ряд тарифов был снижен на 5%. При этом юрист добавил, что «для потребителей обособленного структурного подразделения „Котельные“ тарифы не были снижены, а, напротив, повышены». К примеру, тариф, действовавший с 1 июля по 31 декабря 2018 года, вырос с 1832 руб. до 2325 руб.