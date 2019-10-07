На Кубани адвокат обвиняется в особо крупном мошенничестве

В Армавире следствие предъявило адвокату адвокатской палаты Краснодарского края обвинение в совершении особо крупного мошенничества, сообщило следственное управление СКР по региону. По версии следствия, адвокат получил от подзащитного 3,5 млн руб. якобы для передачи должностным лицам в виде взятки. Противоправную деятельность адвоката выявило управление ФСБ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в июне 2018 года адвокат осуществлял защиту местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте средств, совершенном организованной группой. Фигурант дела находился в следственном изоляторе, но адвокат пообещал содействовать его освобождению и прекращению уголовного дела при условии передачи защитнику 3,5 млн руб. По данным СКР, 25 июня 2019 года супруга подзащитного осуществила перевод суммы на банковский счет адвоката, но тот не намеривался исполнять обязательства и, получив денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, продолжая вводить в заблуждение своего подзащитного и его супругу. В этой связи женщина обратилась в управление ФСБ по краю, после чего в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Анна Перова, Краснодар