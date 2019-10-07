Свердловский минздрав увеличивает штат экстренной психологической помощи

Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило об увеличении числа сотрудников службы экстренной психологической помощи. Сообщение об этом опубликовано на сайте минздрава. Предполагается, что это позволит службе принимать вдвое больше звонков от жителей региона. «Один психолог нашей службы в смену может принять от 18 до 36 звонков в зависимости от длительности телефонных консультаций, на что влияет психологическое состояние обратившегося, острота переживаемой им проблемы, доходящая порой до суицидальных мыслей и намерений,— пояснила руководитель службы Елена Прохорова.— С расширением службы мы не только повысим эффективность работы на существующих линиях — взрослой и детской, но и до конца года при решении технических вопросов сможем принимать ожидающие своей очереди звонки».

В министерстве отмечают, что каждый третий звонок поступает от мужчин, каждый десятый абонент — моложе 21 года. Наиболее частыми темами стали ссоры, расставания с любимыми, «любовные треугольники». Другие наиболее частые поводы для обращений к психологам — «внутриличностные переживания людей, потеря смысла жизни, болезненная неуверенность в себе, тревожно-депрессивные состояния». «На “детскую линию” в этом году, как и прежде, чаще всего обращались мамы и бабушки, обеспокоенные учебой и досугом детей. Сами же дети и подростки обсуждали с психологами проблемы в любви и дружбе, переживаемые ими чувства одиночества, отверженности, неуверенности в себе»,— отметили в министерстве. Там также указали на рост числа обращений от постоянных абонентов: «Это одинокие люди, многие из которых имеют инвалидность и крайне ограниченный круг общения; звонки от них, как правило, носят почти ежедневный характер».