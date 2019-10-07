В Самаре заработала «горячая линия» по вопросам подключения к отоплению

Запущена «горячая линия» по вопросам подключения к отоплению в Самаре в понедельник. По ней жители могут обратиться на тему проблем с подключением к теплу. Об этом сообщает городская администрация.

«Все вопросы, которые поступят на “горячую линию”, будут находиться на контроле профильных специалистов до полного их исполнения»,– говорится в сообщении.

Горожане могут передавать свои обращения по телефонам департамента городского хозяйства и экологии и районных администраций. «Горячая линия» профильного департамента работает по номерам 337-90-16 (с 08:30 до 17:30 с понедельника по четверг и с 08:30 до 16:30 в пятницу) и 266-54-54 (круглосуточно). Телефоны «горячих линий» районных администраций опубликованы на сайте мэрии.

Георгий Портнов