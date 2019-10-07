Ростовская область лидирует в рейтинге регионов с худшими финансовыми результатами бизнеса

В рейтинге регионов России с наихудшими финансовыми результатами бизнеса заняла Ростовская область, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Совокупный убыток предприятий региона составил 23,5 млрд руб. За Ростовской областью в рейтинге идут северо-кавказские республики Дагестан с убытком 9,6 млрд руб., Чечня — 4,6 млрд руб., Кабардино-Балкария — (2,8 млрд руб). Северная Осетия — (797 млн руб), Карачаево-Черкесия — (326 млн руб.), Ингушетия —(58 млн руб). Убыточность компаний этих регионов вместе взятых ниже, чем у Ростовской области. При этом первое полугодие предыдущего года компании ростовского региона завершили в плюсе — тогда их сальдированный результат составил порядка 41 млрд руб.

В целом по стране совокупная прибыль среднего и крупного бизнеса в целом по стране выросла на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 трлн руб.

Дарья Голякова