Полиция проверяет информацию о заезде известного блогера в Самару

Правоохранители проверяют информацию о массовом нарушении правил дорожного движения на Волжском проспекте в Самаре. Об этом “Ъ-Волга” в понедельник сообщили в региональном ГУ МВД.

В воскресенье на YouTube появилось видео под названием «Гусейн Гасанов разбудил Самару». На нем колонна иномарок с Gelandewagen красного цвета во главе едет по ночному городу. При этом машины выезжают на встречную полосу и не уступают друг другу дорогу. Происшествие вызвало возмущение горожан.

Гусейн Гасанов является известным блогером и ресторатором. Состоит в рекламном агентстве WildJam.

Георгий Портнов