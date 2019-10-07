Для опроса в Екатеринбурге напечатали 200 тысяч бюллетеней

Для проведения опроса о выборе места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге муниципальная избирательная комиссия напечатала 200 тыс. бюллетеней. «Изначально мы грозились напечатать 800 тыс. Но я думаю, что 200 тыс. достаточно. Сейчас члены избирательной комиссии проштамповывают их. Без печати опросный лист будет недействительным»,— сообщил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

По его словам, процедура голосования у горожанина займет около 2,5 минут. Списки участников опроса уже подготовлены. Для получения бланка гражданину будет достаточно сообщить свои ФИО, адрес и дату рождения, поставит подписи о согласии на обработку данных и о получении опросного листа и проголосовать. Господин Захаров отметил, что для исключения повторного голосования первые десять цифр паспорта будут вноситься в компьютерную систему.

Администрация уже договорилась с «Ростелекомом» о видеофиксации на опросных участках. Накануне компания проверила участки и начала установку видеокамер. «Картинка будет транслироваться на сайте “Екатеринбург.рф”»,— уточнил глава аппарата. Он напомнил, что опросные участки не совпадают с избирательными. «Узнать свой участок можно на сайте администрации, горизбиркома или гордумы. Всю эту неделю мы будем проводить информирование»,— добавил господин Захаров.

На каждом участке будет находиться не более четырех наблюдателей и около десяти членов комиссии, в зависимости от решения районной администрации и «наплыва» горожан. Как отметил Илья Захаров, квоты уже закрыты. В числе наблюдателей есть представители сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».

Подсчет голосов начнется с 00:00 14 октября. Его будут вести десять членов городского избиркома. «После завершения голосования ящики опечатают и доставят в администрацию на пятый этаж в 531 кабинет. Есть риск, что у них что-то может отвалиться, поскольку ящики не предназначены для перевозки. Поэтому будет скреплять их скотчем», — добавил Илья Захаров.

Опрос о выборе территории под строительство храма Святой Екатерины пройдет 13 октября. Можно будет проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) и площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования будет оборудован 51 пункт во всех районах города. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек).

Как развивалась ситуация вокруг храма Святой Екатерины — в материале «Ъ-Урал»