В Петербурге состоится массовый пикет памяти Анны Политковской

Согласованный массовый пикет в память о журналистке Анне Политковской пройдет сегодня, 7 октября на Троицкой площади у Соловецкого камня. Акция начнется в 19 часов.

В минувшем году проводилась такая же акция на том же месте. Тогда в сменяемом одиночно пикете стояло около 50 человек.

Обозреватель «Новой Газеты» была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По этому делу были осуждены шесть человек. Они получили от 11 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

О том, как складывалась жизнь и судьба Анны Политковской — в фотогалерее «Ъ».

Олег Дилимбетов