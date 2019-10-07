За фальсификацию доказательств алтайскому следователю назначили условный срок

В Республике Алтай суд рассмотрел дело бывшего старшего следователя отдела МВД России по Горно-Алтайску Ольги Яльчиной, которая обвинялась в фальсификации доказательств (ч.2 ст.303 УК РФ). Об этом сообщили в республиканском управлении СКР. По данным ведомства, в июле 2017 года Ольга Яльчина расследовала дело о краже. Чтобы ускорить расследование, она сфальсифицировала ряд документов. В протоколах следователь указала, что потерпевший и свидетели видели на месте преступления женщину, внешность которой совпадает с внешностью задержанной. При этом, показания не соответствовали действительности. Обман вскрылся при рассмотрении дела в суде. Следователя привлекли к уголовной ответственности. В июле 2018 года ее уволили из органов за совершением порочащего проступка. За подделку протоколов суд назначил Ольге Яльчиной два года условно.

Илья Николаев