Мэр Миасса получил представление прокурора из-за отсутствия тепла в детсадах и жилых домах

Прокурор Миасса внес главе города Григорию Тонких представление с требованием принять меры по обеспечению теплом двух детских садов и 18 жилых домов.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, информация об отсутствии отопления в Миассе была получена по телефону горячей линии, организованной в прокуратуре Челябинской области. В ходе проверок установлено, что тепла нет в детских садах №9 и №27, а также квартирах жителей 10 домов на улицах 8 Марта, Академика Павлова, Степана Разина, Романенко, Жданова, 8 Июля, Колесова, Менделеева, в переулках Физкультурников и Жебруна, проспектах Макеева и Автозаводцев. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении главы города. настоящее время в г. Миассе проведен перезапуск теплоносителя к дому 21 по ул. Романенко. настоящее время в г. Миассе проведен перезапуск теплоносителя к дому 21 по ул. Романенко. На данный момент проведен перезапуск теплоносителя к дому №21 по ул. Романенко.

В целом на горячую линию прокуратуры по вопросам начала отопительного сезона уже поступило почти 350 звонков.