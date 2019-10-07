В Зауралье экс-начальника ИФНС осудили за личные поездки на служебной машине

Шадринский районный суд признал бывшего начальника межрайонной ИФНС России №1 по Курганской области Евгения Астафьева виновным в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст.160 УК РФ). Его приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В суде было установлено, что Евгений Астафьев с 2015 по 2017 год систематически ездил на выходные в Тюмень, где жила его семья. Бензин руководитель оплачивал за счет бюджетных средств. При этом он заставлял подчиненных оформлять поддельные путевые листы, в которых затраты списывались на служебные поездки. Общая сумма ущерба превысила 40 тыс. руб.

За аналогичное преступление в марте был осужден бывший начальник УФНС Курганской области Владимир Рыжук. Он на служебных автомобилях по выходным дням ездил в Тюмень, где жила его семья. Ущерб бюджету составил 400 тыс. руб. Эти его действия суд квалифицировал по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Также Владимир Рыжук был признан виновным в получении взятки и присвоении чужого имущества. За оба преступления его приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.