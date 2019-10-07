Власти Татарстана выделят около 450 млн рублей на инфраструктуру МСЗ

Около 450 млн руб. планируется выделить из бюджета Татарстана на инженерную инфраструктуру мусоросжигательного завода в Казани, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на первого замглавы минстроя Татарстана Алексея Фролова.

По его словам, сумма будет выделена в рамках соглашения государственно-частного партнерства, обязательства взял на себя Татарстан. В настоящее время этот вопрос находится в стадии проработки. Сам проект МСЗ в данный момент проходит необходимые экспертизы. Завод планируют построить до 2022 года, об изменении сроков речи не было, уточнил замминистра.

Напомним, что мусоросжигательный завод планируют построить в Осиново. Его строительством займется компания «РТ-инвест».

"Ъ-Казань"