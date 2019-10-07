На Ейском шоссе в Краснодаре горел автобус

Сегодня, 7 октября, произошло возгорание автобуса на Ейском шоссе Краснодара. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, заявка поступила на пульт дежурного в 9:52. Пожарные выехали в 9:53. Первые расчеты прибыли в 10:08.

Спустя три минуты возгорание было локализовано, а в 10:23 – ликвидировано. Уточняется, что пожар в автобусе был на площади 20 кв. м. Для его тушения привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава.

В ведомстве также сообщили, что людей на момент возгорания в автобусе не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

Василий Хитрых