«Ее костюмы — это в первую очередь оружие» Голливудская звезда Мишель Пфайффер о сказках на ночь и гардеробе королевы Ингрид

В Москве состоялась премьера продолжения сказки про злую фею «Малефисента: Владычица тьмы», в которой блистают сразу три сильнейших женских персонажа. По сюжету принцессе Авроре (Эль Фаннинг) возлюбленный делает предложение, которое традиционно влечет за собой знакомство с родителями. Роль матери принца, королевы Ингрид, исполнила обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар», 61-летняя Мишель Пфайффер. Она прилетела в Москву, чтобы лично представить картину. Кинокритик Дмитрий Барченков смог ненадолго встретиться с актрисой, чтобы узнать несколько новых фактов о ее детстве, повлиявших на нее фильмах и особенностях гардероба героини.

— «Малефисента» не первая сказка в вашей биографии. Вспоминаются, например, «Звездная пыль» или «Леди-ястреб». Тянется ли ваша любовь к сказочным фильмам из детства? Родители читали сказки на ночь?

— Признаюсь честно, нет. Не читали. Это немножко грустно, конечно. Я сама росла на фильмах, а со сказками познакомилась через своих детей. Именно они стали моим проводником в сказочный мир.

Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы", режиссер Хоаким Роннинг, 2019 Фото: East News

— А на каких фильмах росли?

— Ой, это было очень давно, точных названий я не помню. Но в этом списке определенно будет черно-белая классика с Бетт Дэвис или Джоном Кроуфордом, которую показывали поздно ночью по телевизору. Наверное, мне следовало ложиться спать пораньше. (Смеется.) К слову, мои родители не так часто смотрели кино, все-таки в большей степени оно пришло в мою жизнь значительно позже. Хотя желание играть было еще в детстве. Помню, что мы построили на заднем дворе импровизированную сцену и ставили там разные спектакли.

— Не помните эти свои первые роли?

— Нет, конечно. Это еще сложнее, чем вопрос про фильмы. (Смеется.)

Эль Фэннинг, Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер на пресс конференции в Беверли-Хиллз Фото: Getty Images

— Обратимся к «Малефисенте». У вашей героини очень крутой гардероб. Удалось ли примерить все, что заготовили художники по костюмам?

— Большинство удалось, но нарядов было настолько много, что до некоторых не добрались. Уж очень много Ингрид меняет нарядов по ходу сюжета.

— То есть Ингрид — сказочная модница? Чего только стоит ее колоритный жемчуг!

— Она любит платья и украшения, так как, надевая их, может показать свои несметные богатства. Но мне кажется, что ее костюмы — это в первую очередь оружие. Ингрид в любой момент готова к войне. Почти все ее мысли о войне.

Продолжение «Малефисенты» выйдет в российский прокат 17 октября. Первая часть вышла в 2014 году и собрала в мировом прокате более $750 млн.

Беседовал Дмитрий Барченков