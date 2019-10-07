Директора нижегородской домоуправляющей компании осудят за долги перед «Теплоэнерго»

Прокуратура Сормовского района завершила расследование в отношении генерального директора ООО «Сормовская домоуправляющая компания» Николая Медведева. Он обвиняется в причинении 2,5 млн руб. имущественного ущерба АО «Теплоэнерго».

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2018 года жители многоквартирных домов оплачивали квитанции за теплоснабжение, средства поступали на счет домоуправляющей компании (ДУК). Несмотря на это, руководитель ДУКа не оплатил 2,5 млн руб. по договору с «Теплоэнерго».

В ходе следствия Николай Медведев возместил причиненный ущерб в полном объеме. Дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») передано в Сормовский райсуд.

Анастасия Еремина