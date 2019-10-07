Налоговым органам отказали в банкротстве Дмитрия Цыганкова

Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебное решение, которым нижегородской ИФНС было отказано в банкротстве предпринимателя Дмитрия Цыганкова, бывшего руководителя МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Налоговики пытались его обанкротить, предъявив 12,5 млн руб. задолженности по налогам, начиная с конца 2010 года. Однако господин Цыганков доказал, что налоговики ранее не уведомляли его в надлежащем порядке о наличии этих долгов, по которым уже истек срок исковой давности. В итоге судебные споры о банкротстве гражданина налоговая инспекция проиграла.

Иван Сергеев