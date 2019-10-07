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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тамбовская область направила на ремонт плотин 15 млн рублей

На водохозяйственные мероприятия на пяти плотинах водоемов Тамбовской области в 2019 году потратят 15 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона. Капремонт трех из них в Моршанском, Тамбовском и Бондарском районах хотят завершить до конца 2019-го, а работы на оставшихся двух в Сампурском и Мордовском районах будут продолжены и в 2020 году. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов.

В частности, на всех объектах меняют колодцы и механизмы донных водовыпусков, а также укрепляют тела плотин.

По данным обладминистрации, с 2005 года в в регионе капитально отремонтировали более 76 гидротехнических сооружений на прудах, где особенно велика была опасность затопления населенных пунктов из-за аварий во время паводков.

Валерия Розбот


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