В Краснодаре изменится схема движения на кольце Красных Партизан и Тургенева

С субботы, 12 октября, меняется схема движения на кольцевой развязке улиц Красных Партизан и Тургенева. Как сообщают в мэрии Краснодара, машины, выезжающие на кольцо с Красных Партизан, будут иметь преимущество перед машинами, едущими по Тургенева.

Фото: администрация Краснодара

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации кубанской столицы Владимира Архипова, данное решение призвано уменьшить заторы на Красных Партизан и увеличить пропускную способность развязки. На перекрестке установят знаки приоритета, нанесут новую дорожную разметку и поменяют режим работы светофоров.

Василий Хитрых