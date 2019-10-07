Казань отстала от крупнейших городов РФ по покупательской способности средней зарплаты

Казань заняла 29-е место среди крупнейших городов России по соотношению средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. В столице Татарстана на среднюю заработную плату, которая по итогам первого полугодия 2019 года составила 39,5 тыс. руб., можно купить 2,27 стандартных потребительских набора товаров и услуг. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг». В рейтинге Казань оказалась ниже Уфы (24-е место) и Екатеринбурга (26-е),

Аналитики включили в стандартный потребительский набор расходы на продукты питания, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Лидером рейтинга стала Москва, где соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составило 3,83, а средняя зарплата — 96,9 тыс. руб. В тройку лидеров также попали Южный Сахалинск (на среднюю зарплату в 90,6 тыс. руб. можно купить 3,81 наборов и услуг) и Салехард (на зарплату в 88 тыс. руб. можно купить 3,35 наборов и услуг).

Самый низкий уровень соотношения зафиксирован в Шахтах, где можно купить 1,36 наборов и услуг при зарплате в 26,6 тыс. руб. Чуть лучше показатели в Черкесске (1,49 наборов и услуг при зарплате в 26,4 тыс. руб.) и Элисте (1,52 наборов и услуг при зарплате в 27,1 тыс. руб.)

"Ъ-Казань"