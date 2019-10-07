На Дону задержали незаконно ввезенную из Украины партию сигарет на 33 млн рублей

Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ России по Ростовской области провели оперативно-розыскные мероприятия на складах транспортной компании в Ростове, Шахтах и Каменске-Шахтинском и обнаружили крупную партию незаконно ввезенных из Украины сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. На пачках отсутствовали акцизные марки РФ, частично наклеены акцизные марки Украины и имелась надпись «не для продажи в РФ».

Общее количество изъятой табачной продукции составляет более 6 млн сигарет, стоимостью более 33 млн рублей. Вся партия была изъята вместе с сопроводительными документами.

Дарья Голякова