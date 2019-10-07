Тринадцать человек подали документы на конкурс по выбору мэра Златоуста

На конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Златоуста заявились 13 человек. Большинство подали документы в пятницу и в выходные, сообщили в пресс-службе администрации города. Прием заявлений от претендентов завершается 7 октября в 17:30.

В качестве кандидатов на пост мэра Златоуста конкурсная комиссия зарегистрировала и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования (ФСС) Александра Белюшина, экс-мэра Златоуста Дмитрия Мигашкина, сотрудника РЖД Антона Воронова, начальника территориального управления Златоустовского городского округа Виталия Шибанова, бывшего руководителя СКР по Златоусту Андрея Морозова, директора коммунального предприятия Артема Медведева, предпринимательницу Анастасию Любимцеву, бывшего вице-мэра Максима Пекарского, директора ООО «Коммунсервис-2» Алексея Крутолапова, директора ООО «ЖЭК №2» Владимира Воловникова, директора МКУ «Центр инвестиционно-инновационных проектов Златоуста» Сергея Тронягина, директора ООО «Стройтехника» Сергея Лукьянова, челябинского бизнесмена Виктора Легенчука.

Конкурс по выбору мэра Златоуста был объявлен 19 сентября. Прежний мэр Вячеслав Жилин в начале сентября ушел в отставку по собственному желанию. Увольнения господина Жилина требовали местные жители, недовольные его работой, а Алексей Текслер инициировал социологический опрос о доверии мэру, который должен был состояться в Златоусте в единый день голосования 8 сентября. Сейчас обязанности главы города исполняет председатель собрания депутатов Алексей Карюков. Он пока не подал документы на участие в конкурсе.

Первое предварительное заседание комиссии состоится 21 октября. 23 октября пройдет конкурсный отбор. Комиссия должна будет выбрать не менее двух претендентов на пост главы Златоуста. 24 октября депутаты проголосуют за предложенных кандидатов.