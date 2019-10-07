УГМК выставила на продажу отель «Эмеральд» в Екатеринбурге за 134 млн рублей

В центре Екатеринбурга за 134 млн рублей продается отель «Эмеральд». Объявление о продаже готового гостиничного бизнеса опубликовано на сайте Avito.ru. «Общая площадь помещений трехзвездочной гостиницы более 3,4 тыс. кв. метров, номерной фонд отеля — 45 помещений. На территории отеля также размещен ресторан на 50 посадочных мест»,— сообщается на сайте. Собственником земельного участка на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и проспекта Ленина является Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

Управляющий отелем Сергей Дерендяев сообщил, что не удивлен продажей гостиницы. «Я работаю здесь с 2016 года, договор аренды с собственником заключен до 2021 года. Подобные объявления о продаже стали появляться еще в начале 2019 года. Если найдется новый собственник, будем обсуждать дальнейшие планы: оставаться тут и продолжать бизнес или расторгать договор»,— сообщил отельер.

Дарья Соколова