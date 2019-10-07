Казань от аукционов на размещение сезонных торговых точек получила 7,2 млн рублей

За минувшее лето в Казани с аукционов были реализованы права на размещение 136 точек сезонной торговли на 7,2 млн руб., говорится в сообщении мэрии.

Всего в летний сезон в городе работали 198 торговых точек. Большая их часть – это объекты по продаже овощей и фруктов и места под размещение летних кафе при стационарных объектах общественного питания. Остальные - подсезонные объекты по продаже мороженого прохладительных напитков и реализацию цветов.

Кроме того, в этом сезоне оказался востребованным прокат спортивного инвентаря. В центре Казани разместили семь станций прокату самокатов. Также популярными стали летние веранды при предприятиях общепита. По словам рестораторов, в этом сезоне трафик посетителей вырос в полтора раза.

"Ъ-Казань"