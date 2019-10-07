07 октября, понедельник
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Повышение производительности труда в Прикамье будет курировать экс-советник губернатора Севастополя

Советником губернатора Пермского края по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда» назначен Сергей Никифоров. Об этом сообщает «Новый компаньон». По данным издания, господин Никифоров уже представлен главой региона сотрудникам администрации губернатора и краевого правительства.

В 2012 году Сергей Никифоров работал директором по развитию производственных систем ОАО «Пермский моторный завод» (входит в ОДК). В 2017 году являлся советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, занимался повышением эффективности государственного управления.

Как ранее сообщал "Ъ-Прикамье", к 2024 году к проекту по повышению производительности труда присоединится 141 предприятие Пермского края. Участники проекта обязуются увеличить производительность труда в последующие три года на 10, 15 и 30% по отношению к базовым показателям соответственно. Проект направлен на рост конкурентоспособности фирм региона за счет повышения технологичности и улучшения организации труда.

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