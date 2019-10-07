Завершено расследование в отношении владелицы сгоревшего лысогорского кафе

Аткарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области закончил расследование уголовного дела в отношении хозяйки кафе «Рандеву» в Лысых Горах Марии Куприяновой. Взрыв и пожар в заведении общепита произошел 26 января этого года.

Как сообщили в региональном следственном управлении, правоохранительные органы пришли к заключению, что для приготовления пищи в кафе использовался газ из баллона. В январе этого хода хозяйка кафе лично распорядилась заправить газовый баллон объемом 27,7 литра. При этом баллон был установлен с нарушением требований безопасности, которые запрещают хранение и эксплуатацию индивидуальных баллонных установок в помещениях, расположенных рядом с обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания.

26 января 2019 года, примерно в 17:30 баллон разгерметизировался, произошел выброс газа на первом этаже кафе «Рандеву» с последующим воспламенением образовавшейся газовоздушной смеси.

«Это явилось причиной возникновения пожара в кафе, загорания находившихся в помещении твердых горючих материалов с сопутствующим выделением токсичных веществ, что обусловило создание обстоятельств, ставящих под угрозу безопасность жизни и здоровья лиц, собравшихся на празднование юбилея»,— отметили в Следственном комитете.

В результате двое посетителей кафе скончались, трое получили серьезные ожоги, еще 25 гостей получили различные повреждения, не нанесшие тяжкого вреда их здоровью, среди которых двое детей 2012 и 2015 года рождения.

В отношении Марии Куприяновой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц).

Сергей Петунин