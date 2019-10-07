В Челябинской области экс-директора МУП будут судить за кражу водонапорной башни

Троицкий районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора муниципального предприятия «Дробышевское ЖКХ», обвиняемого в хищении водонапорной башни.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии следствия, руководитель МУП в сентябре-октябре 2018 года при помощи неосведомленных о его преступных намерениях лиц под предлогом ремонта демонтировал водонапорную башню, расположенную вблизи поселка Опытный. После чего директор сдал муниципальное имущество в пункт приема металлолома в Троицке за 22 тыс. руб.

Руководителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).В ходе расследования мужчина полностью признал вину. Причиненный Дробышевскому сельскому поселению материальный ущерб в размере балансовой стоимости башни около 20 тыс. руб. не возмещен, в связи с чем, муниципалитет направил исковое заявление.