«Роснефть» начала проектирование Майского газоперерабатывающего комплекса в Югре

Департамент по управлению госимуществом Ханты-Мансийского автономного округа—Югры и ООО «РН-Юганскгазпереработка» (входит в «Роснефть») подписали договор аренды земельного участка площадью 140,9 га в Нефтеюганском районе для создания Майского газоперерабатывающего комплекса. Как уточняет инвестиционный портал региона, инвестор уже приступил к проектированию объекта.

Напомним, решение о выделении земельного участка под проект без торгов было принято в августе на Инвестиционном совете ХМАО-Югры. Предложение поступило от самой компании. Губернатор Наталья Комарова утвердила распоряжение. Согласно соглашению о сопровождении проекта с Фондом развития Югры, инвестору предоставлена господдержка.