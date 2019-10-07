В Новочеркасске подполковник полиции в состоянии опьянения устроил ДТП на служебной машине

В субботу, 5 октября, около 23:07 подполковник полиции в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Новочеркасске, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области. В пресс-службе ГУ МВД России „Ъ-Юг“ подтвердили информацию, но не смогли уточнить детали.

По данным 1rnd.ru, подполковник полиции за рулем служебной Toyota Camry ехал по Баклановскому проспекту и в районе дома № 79 врезался в Kia Rio. Подполковника госпитализировали в БСМП Новочеркасска, о других пострадавших не сообщается. В крови сотрудника полиции обнаружили 0,4 промилле алкоголя. За рулем служебной машины он находился в свободное от работы время, будучи не при исполнении. Попавший в ДТП полицейский занимает пост начальника отдела в подразделении собственной безопасности ГУ МВД РФ по Ростовской области, сообщает 1rnd.ru. Отдел должен следить за моральным обликом полицейских и фиксирует совершенные ими нарушения.

«По данному факту начата служебная проверка. Сотрудник полиции будет уволен из органов по отрицательным мотивам и понесет установленную законом ответственность, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Кристина Федичкина