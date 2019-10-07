В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных осадков

Сегодня, 7 октября, на территории Сочи ожидаются сильные дожди, а также ливни с грозами и градом. В связи с этим, на реках курорта возможен резкий подъем уровня воды. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В горных районах возможен сход селей. Над морем существует опасность формирования смерчей, сообщили в пресс-службе администрации олимпийской столицы.

По информации краевого Гидрометцентра, на Кубани утром 7 октября возможны кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет западных направлений скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду, а в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха в крае ожидается в районе +14…+19°.

Василий Хитрых