Картина с изображением якутского шамана продана в Новосибирске за 23 тысячи рублей

Новосибирский художник Константин Еременко продал за 23 тыс. руб. картину с изображением якутского шамана Василия Габышева, который шел изгонять президента России Владимира Путина. Аукцион в группе в Facebook организовал блогер Тимур Ханов. Планируется, что 40% от суммы художник отправит самому шаману. Оставшиеся деньги он потратит на создание мультфильма про ГУЛАГ по книге Александра Солженицына, над которым он работает совместно со швейцарским музыкантом.

Напомним, что шаман пешком отправился в Москву в марте 2019 год, до столицы он планировал добраться к 2021 году, чтобы изгнать президента России, которого считает демоном. В сентябре Василия Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело за призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Позже, по результатам психиатрической экспертизы, его признали невменяемым.

Юлия Сасевич