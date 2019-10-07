За три года предложение элитного жилья в Петербурге сократилось в 2,3 раза

За последние три года доля элитных квартир в Петербурге в общем объеме предложения уменьшилась в 2,3 раза и на сентябрь 2019 г. составила 21%. Об этом заявила руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко.

По итогам января – сентября 2019 года свободное предложение элитного жилья составило 153 тыс. кв.м. или 1,3 тыс. квартир. Новые проекты на рынок не выходили. Половина всех предлагаемых квартир находится в уже сданных домах.

Покупатели приобретали «элитку» средней площадью 125 кв. м. , наиболее востребованы были квартиры с двумя спальнями. Средний бюджет покупки, по данным Knight Frank St Petersburg, в сегменте составил 37,6 млн руб.