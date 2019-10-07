В Ростовской области ожидаются дожди и похолодание до +14°C

На этой неделе в Ростове и области ожидается похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По данным синоптиков, днем во вторник и пятницу, а также в ночи с понедельника на вторник, со вторника на среду и с пятницы на субботу в регионе пройдут дожди.

Минимальная температура воздуха днем прогнозируется в понедельник и среду — в эти дни она составит +14°°C. Во вторник и в воскресенье температура будет держаться на уровне +17°C. В остальные дни в Ростовской области ожидается +18°C. Температура воздуха ночью в среднем по области будет держаться на уровне от +9 °C до +4°C. Скорость ветра на этой неделе составит в среднем 2 м/с.

Кристина Федичкина