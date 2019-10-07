На сахарном заводе в Кореновске погибли двое рабочих

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 5 октября, на сахарном заводе Кореновска. Как сообщают «Кубанские новости», речь идет об ОАО «Кореновсксахар».

По данным издания, возле водосборника были обнаружены тела двух погибших мужчин. Еще один рабочий был госпитализирован в больницу Краснодара. Предварительно, они отравились аммиаком. Назначены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти работников предприятия. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи уточняют обстоятельства произошедшего, сообщили “Ъ-Кубань” в ведомстве.

Василий Хитрых