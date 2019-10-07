На свободу вышел похититель средств у ЕМУП «Аленушка»

Как стало известно «Ъ-Урал», на свободу вышел лидер группы бухгалтеров муниципальных предприятий Дмитрий Зеленцов. В 2017 году он был осужден за хищения денег у МУП «Аленушка», которое занималось школьным питанием в Екатеринбурге. В сентябре Дмитрий Зеленцов пытался подать на условно-досрочное освобождение, однако Свердловский облсуд снял его дело с рассмотрения в связи с «отсутствием предмета рассмотрения». Оказалось, что господин Зеленцов на момент разбирательства его ходатайства об УДО уже вышел на свободу – наказание ему было смягчено с нахождения в колонии на ограничение свободы.

Напомним, Дмитрий Зеленцов известен тем, что в 2016 году он был экстрадирован из Болгарии, где пытался скрыться от следствия.

О том, как группировка бухгалтеров похитила более 56,3 млн руб. читайте в материале ««Аленушка» растратилась»

Игорь Лесовских