Руководителем новосибирского минюста назначен Дмитрий Павин

Бывший глава минюста по Свердловской области Дмитрий Павин назначен начальником главного управления министерства юстиции РФ по Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующий приказ был подписан министром юстиции РФ Александром Коноваловым 27 сентября. В должность глава ведомства вступил 1 октября.

Сегодня на рабочей встрече с господином Павиным губернатор Андрей Травников отметил, что между руководством области и минюстом давно сложились продуктивные взаимоотношения. В свою очередь, Дмитрий Павин сказал, что своей главной задачей он видит укрепление эффективного взаимодействия с руководством региона.

Дмитрий Павин – государственный советник юстиции РФ 1 класса. С 2002 года проходил службу в органах юстиции. В 2014 году был начальником минюста по Свердловской области.

Юлия Сасевич