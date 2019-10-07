ФК «Краснодар» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1

Фото: ФК "Краснодар"

Прошедшая в минувшее воскресенье, 6 октября, встреча футбольных клубов «Краснодар» и «Спартак» завершилась победой «черно-зеленых» со счетом 2:1. Первый гол в ворота москвичей уже на третьей минуте матча отправил Маркус Берг. Второй мяч на 20-й минуте первого тайма был забит Сергеем Петровым.

Единственный отыгранный «Спартаком» гол принадлежал Джордану Ларссону на последней минуте первого тайма, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Второй тайм игры прошел без голов, таким образом «быки» одержали первую победу над «Спартаком» в официальных матчах с 2015 года.

После матча 12-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 ФК «Краснодар» ушел на октябрьскую паузу ФИФА в числе четырех команд, которые делят лидерство в РПЛ. В настоящее время «черно-зеленые» находятся на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем арсенале 26 очков. Первое и второе места занимают «Локомотив» и «Ростов» с тем же количеством очков. В пятерку лидеров также входят «Зенит» и ЦСКА.

Василий Хитрых