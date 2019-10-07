Петербург уступил Москве, Салехарду и Южно-Сахалинску по уровню зарплат

Петербург уступил Москве, Южно-Сахалинску и северным нефтяным городам по уровню зарплат. Согласно исследованию РИА «Новости», в текущем году самый высокий уровень зарплат с поправкой на цены был зафиксирован в Москве, где на сумму среднего дохода ( 97 тыс. руб.) можно приобрести 3,83 фиксированных набора потребительских товаров и услуг Росстата. В Южно-Сахалинске средний доход жителей составляет 90,6 тыс. руб., с ним они могут рассчитывать на 3,81 потребительской корзины. В Салехарде показатель незначительно ниже — 3,35 при среднем доходе 88 тыс. руб.

В Петербурге результат гораздо ниже. При среднем доходе в 63,8 тыс. руб. в месяц горожане могут приобрести только 2,89 фиксированных набора.

Добавим, что самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора наблюдается в южных регионах страны. В Элисте при средних заплатах в 27,1 тыс. руб. жителям доступны 1,52 потребительских корзины, в Черкесске — 1,49 (26,4 тыс. руб.). Самый низкий результат в городе Шахты, где на средний доход в размере 26, 6 тыс. руб. можно приобрести лишь 1,36 потребительской корзины.