Пензенских чиновников наказали за отсутствие на дорогах знаков, светофоров и дефекты покрытия

В Пензенской области с начала года было выявлено 1154 нарушения закона, для устранения которых принесено 180 протестов, в суд направлено 284 исков, внесено 339 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 332 лица, 26 - к административной ответственности, объявлено 23 предостережения, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорные органы выявили многочисленные нарушения в сфере содержания дорог. В частности, несоответствие требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области безопасности дорожного движения установлено в Октябрьском районе Пензы, Нижнеломовском, Белинском, Тамалинском, Иссинском, Бессоновском, Сосновоборском и других районах. На отдельных участках отсутствовали в достаточном количестве дорожные знаки, не было дорожной разметки, имелась колейность, ямы и другие дефекты полотна. В пяти районах (Городищенском, Спасском, Малосердобинском, Шемышейском Сосновоборском районах) дороги не были освещены.

В Ленинском районе Пензы на дорогах с интенсивным движением отсутствовали светофоры. В Октябрьском районе автобус для перевозки детей не был оборудован аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В Кузнецке на дорогах вблизи детских учреждений выявлено отсутствие пешеходных переходов и ограждений, дорожных знаков 1.23 «Дети», светофоров, а также дефекты покрытия.

В Кузнецке отсутствовали материалы «Первой помощи» при ДТП, графики учебного вождения, оборудование для организации образовательного процесса и проведения практических занятий.

Иван Сергеев