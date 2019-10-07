На пост главы Заринска претендуют пятеро кандидатов

В Заринске (Алтайский край) отобрали пятерых кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба администрации. По информации муниципалитета, на пост градоначальника претендуют мастер участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс» Антон Букин, руководитель операционного офиса Алтайкапиталбанка Константин Булавин, индивидуальный предприниматель Алексей Лесюков, глава муниципального образования Заринского района Виктор Азгалдян и начальник Заринского почтампа ФГУП «Почта России» Андрей Камышев. Конкурс пройдет с 10 октября по 15 ноября.

С 2008 года городскую администрацию возглавлял Иван Терешкин, в июле 2019 года он написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с достижением пенсионного возраста. В августе депутаты городского собарния приняли его отставку. Временно исполняющим обязанности главы стал первый заместитель Сергей Иванов.

Юлия Сасевич