«Парма новости»: из Кудымкарского театра массово увольняются актеры

Сразу несколько актеров Коми-Пермяцкого драматического театра уволились или написали заявление об увольнении, сообщает газета «Парма Новости». Уже уволилось двое актеров — Валерий Дегтянников и Екатерина Баушева, они уехали из Кудымкара, отметило издание. Еще трое — Виктория Ельцова, Екатерина Порсева и Сергей Лизнев написали заявление об увольнении. Причина — маленькая зарплата (12–14 тыс. руб. в месяц) и отсутствие ролей.

«Да, я уже работаю в другом театре с середины сентября,— сообщила изданию Екатерина Баушева.— Уехала только с одной целью — развития актерского ремесла, так как время бежит, а работы с каждым годом все меньше, как и у большей части труппы. Очень грустно было уезжать со своей малой родины, но ничего не поделаешь».

Директор театра Анатолий Четин сообщил "Ъ-Прикамье", что основная причина увольнения актеров — низкая зарплата. «Остальное — это эмоции»,— отметил он. По его словам, губернатор Максим Решетников уже в курсе ситуации. «Мне уже звонили»,— сказал господин Четин. Сейчас вопрос решается на уровне учредителя театра — минкульта края.