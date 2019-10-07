Спасский кафедральный собор в Пензе достроят до конца года

Строительство Спасского кафедрального собора в Пензе планируется завершить до конца этого года. Об этом говорилось на встрече губернатора Ивана Белозерцева с заместителем руководителя по реставрации средних объектов ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ Александра Тарасова.

Возведение храма ведется на условиях софинансирования в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Общая площадь собора составляет 5550 кв. м, высота помещения под центральным куполом в кресте – 59 м, высота колокольни со шпилем и крестом – 82,5 м. Храм сможет вместить до пяти тыс. человек.

Планируется, что вновь построенный Спасский кафедральный собор освятит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Иван Сергеев