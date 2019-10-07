АО «БЭСК» и Министерство образования РБ подписали Соглашение о взаимодействии на 2019-2020 учебный год

АО «БЭСК» и Министерство образования РБ подписали Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, направленных на профилактику детского электротравматизма на 2019-2020 учебный год. Текущий учебный год станет уже шестым по счету, в ходе которого специалисты группы компаний АО «БЭСК» проводят внеурочные занятия по электробезопасности в общеобразовательных учреждениях городов и районов всей республики. В прошлом учебном году было проведено около 900 таких занятий, планы на этот год не будут ниже этих показателей, учитывая настоятельную необходимость просвещения детей в вопросах электробезопасности.

Помимо уроков по электробезопасности АО «БЭСК» творчески использует и другие формы обучения детей. Для младших школьников создан обучающий мультсериал с супергероем БЭСКменом, спасающим детей от поражения электротоком, поставлен детский спектакль, доступна для скачивания мобильная версия компьютерной игры «БЭСКмен» на русском и башкирском языках, поддерживающая устройства на платформах iOS и Android. Во время встреч с детьми распространяется сувенирная продукция и раздаточные материалы. В их числе – комиксы-раскраски о приключениях БЭСКмена, диски с соответствующими мультфильмами и USB-накопители с изображением супергероя. Для подростков на видеохостинге Youtube на своем официальном канале АО «БЭСК» разместило видеоблог о правилах электробезопасности.

Эффективная работа компании по профилактике детской электробезопасности получила общественное и профессиональное признание в виде многочисленных наград регионального, федерального и международного уровня.