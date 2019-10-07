ФК «Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Матч «Ростова» — ЦСКА в 12 туре РПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу ростовской команды, сообщает пресс-служба клуба. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обе команды шли в группе лидеров.

«Из-за недомогания во встрече не смогли принять участие капитан Рагнар Сигурдссон и один из лидеров команды Роман Еременко. В стартовом составе их заменили Деннис Хаджикадунич и Данил Глебов»,— говорится в сообщении.

«Ростов» открыл счет уже на 12 минуте: Хорен Байрамян пробил после подачи Норманна с углового. В конце тайма команда удвоила преимущество. Снова забил Байрамян. Третий мяч в ворота противника на 60 минуте закатил Элдор Шомуродов, забив свой десятый гол в сезоне.

На 93 минуте хозяева смогли отыграть один мяч благодаря Николе Влашичу.

Таким образом, «Ростов» набрал 26 очков и сравнялся с «Зенитом» и «Локомотивом». Следующий матч команда сыграет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 19 октября.

Дарья Голякова